صادرات العراق النفطية الى الهند بلغت نحو مليون برميل يوميا

شفق نيوز/ بلغت صادرات العراق النفطية الى الهند معدل 950 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي 2024.

وذكرت S&P Global Commodity Insights ، ان "العراق جاء ثانيا في صادرات العراق النفطية الى الهند حيث بلغت هذه الصادرات متوسط 950 ألف برميل يوميا عام 2024".

واضافت ان "روسيا جاءت بالمركز الأول بصادرات النفط الخام الى الهند حيث بلغت هذه الصادرات متوسط 1.7 مليون برميل يوميا وجاءت السعودية ثالثا بصادرات بلغت متوسط 650 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإحصائيات، فقد جاءت الإمارات رابعا بصادرات بلغت متوسط 490 ألف برميل يوميا، وجاءت الولايات المتحدة خامسا بصادرات بلغت متوسط 200 ألف برميل.

وكان العراق يعتبر المورد الرئيسي للهند قبل العام 2023 ويصدر العراق 65 بالمائة من نفطه الخام إلى آسيا وخاصة الهند والصين .