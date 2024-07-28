صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تتراجع خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.974 ملايين برميل يومياً منخفضة بمقدار 70 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.044 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 150 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي ،منخفضه بمقدار 70 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 220 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.364 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 355 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بمتوسط 314 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 271 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل 221 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من نيجريا كانت بمعدل 197 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 102 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من ليبيا.