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صادرات "الضفادع التركية" تحتل قوائم الطعام في أوروبا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-25T07:15:51+0000
صادرات "الضفادع التركية" تحتل قوائم الطعام في أوروبا

شفق نيوز/ تحتل "الضفادع" التي يجمعها الصيادون من مختلف المدن التركية، مكاناً مهماً في قوائم مطاعم دول أوروبية.

ويشتهر صيادو ولايتي أدرنة (شمال غرب) وهطاي (جنوب) في مهنة جمع الضفادع، تمهيداً لتصديرها للدول التي تدخلها ضمن وجبات الطعام.

ففي ساعات الصباح الباكر من كل يوم، يجتمع الصيادون في المقاهي؛ ثم يقسمون أنفسهم إلى مجموعات ويحددون الوجهات التي سيسلكونها لاصطياد الضفادع.

ولهذه المهنة النادرة في البلاد أدوات واستعدادات خاصة، إذ يرتدي الصيادون أحذية ذات رقبة طويلة للسير في الوحل والمستنقعات، ويستخدمون مغارف صغيرة يبحثون بها عن الضفادع.

وتستغرق عملية صيد الضفادع قرابة 5 ساعات، وتباع بمبالغ زهيدة تصل إلى 2.3 دولار للكيلو، مقارنة بأسعارها الباهظة في أوروبا.

وبحسب تجار اتراك، فأن فرنسا وإيطاليا تتصدران الدول الأوروبية المستوردة للضفادع من تركيا.

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