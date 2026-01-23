خلال عام .. صادرات الصين للعراق تتجاوز 17 مليار دولار مرتفعة بنسبة 57%

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن صادرات الصين الى العراق تجاوزت 17 مليار دولار في العام الماضي، محذرة من حدوث عجز مالي خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل ارتفاع الاستيرادات بالنسبة للبلاد.

وأوضح رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، أن الصادرات الصينية المباشرة الى العراق بلغت في العام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 57٪ مقارنة بعام 2020 حيث كانت 10 مليار دولار فقط بحسب البيانات الرسمية الصادرة من هيئة الكمارك الصينية.

وأضاف أنه بالمقابل انخفضت صادرات النفط العراقية لتصل الى 34 مليار دولار على الرغم من أن العراق ما زال يحقق فائضا في الميزان التجاري مع الصين، إلا أن ارتفاع الاستيرادات مقابل تراجع قيمة الصادرات ينذر بان الميزان التجاري قد يتحول الى عجز بحلول سنة 2029 ما لم يتم زيادة وتنويع الصادرات، ومحاولة توطين صناعة بعض السلع التي من الممكن أن تبقي الميزان التجاري فائضا لصالح العراق.