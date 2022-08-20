صادرات السلع الإيرانية للعراق تتخطى ملياري دولار خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، يوم السبت، أن صادرات بلادها إلى العراق بلغت 2.398 مليار دولار في الثلث الأول من السنة المالية الحالية في فترة 21 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2022.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن أمين الغرفة جهانبخش شيرازي، قوله: إن أن الصادرات الايرانية بلغت في الأشهر الاربعة المذكورة 6.932 ملايين طن بقيمة 2.398 مليار دولار بانخفاض سعري 15 الى 17 بالمئة وكمّي 37 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار أن بالفترة المناظرة 2021 بلغت الصادرات حينئذ للعراق 10.951 ملايين طن بقيمة 2.817 مليار دولار.