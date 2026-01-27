صادرات البرازيل إلى العراق بلغت 1.49 مليار دولار في 2025

شفق نيوز- برازيليا

أعلنت وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، يوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد إلى العراق بلغت قيمتها 1.49 مليار دولار في عام 2025.

وقالت الوزارة إن الصادرات البرازيلية إلى العرب في العام 2025 بلغت إجمالي 21.34 مليار دولار أميركي، بانخفاض بنسبة 9.81% بالمقارنة مع العام 2024 الذي كان أداء الصادرات حينها قد حقق رقماً قياسياً.

وأضافت أن السكر هو المنتج الرئيسي الذي صدرته البرازيل إلى الدول العربية العام الماضي بإجمالي 4.63 مليارات دولار أميركي، بانخفاض بنسبة 29.89% بالمقارنة مع العام 2024. تلته لحوم الدجاج بإجمالي 3.34 مليارات دولار بانخفاض نسبته 6.40%، ومن ثم الذرة بإجمالي 3.07 مليارات دولار أميركي بارتفاع نسبته 24.94%، وخام الحديد بإجمالي 2.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 12.70%، ثم لحوم الابقار بإجمالي 1.79 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.91%.

وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات البرازيلية بإجمالي 3.78 مليارات دولار أميركي، بانخفاض قدره 16.9% مقارنة بالعام 2024.

أما مصر فكانت ثاني الوجهات الرئيسية للمنتجات البرازيلية بين الدول العربية حيث استوردت ما قيمته 3.73 مليارات دولار أميركي بانخفاض نسبته 6.20%، تلتها المملكة العربية السعودية بمبيعات بلغت 3.13 مليارات دولار أميركي بانخفاض بنسبة 0.1%، ومن ثم الجزائر التي كانت الوجهة الرابعة للصادرات بإجمالي 2.33 مليار دولار أميركي بانخفاض بنسبة 9.2٪، تلاها العراق الذي استورد ما قيمته 1.49 مليار دولار أميركي بانخفاض قدره 21.3%.