صادرات الاردن الصناعية إلى العراق "تتراجع"

شفق نيوز- عمان

أعلنت غرفة صناعة عمان، اليوم الأحد، عن تراجع صادرات الأردن إلى العراق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2025.

وقالت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "صادرات غرفة صناعة عمّان إلى دول العالم خلال عشرة أشهر من العام الحالي بلغت 6.196 مليارات دينار، مقابل 5.473 مليارات دينار للفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضافت أن "الهند والعراق والولايات المتحدة الأميركية والسعودية استحوذوا على نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 3.521 مليارات دينار أردني".

وأشارت إلى أن "صادرات صناعة عمّان إلى العراق خلال شهر تشرين الأول سجلت 791 مليون دينار، منخفضة بنسبة 1.5% مقارنة بـ803 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي".

وبيّنت الغرفة أن "الصادرات إلى الولايات المتحدة بلغت 1.052 مليار دينار، وإلى الهند 975 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية 703 ملايين دينار".

وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة من عام 2025، جاءت البلدان العربية في المقدمة بقيمة 2.871 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بنحو 1.394 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 1.093 مليار دينار.

ويبلغ سعر صرف 100 دولار الأميركي نحو 70 ديناراً أردنياً.