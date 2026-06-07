إصابة أكثر من 12 شخصاً في اشتباك مسلحين في أوهايو

شفق نيوز- واشنطن

ذكرت الشرطة الأميركية، يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا في مدينة توليدو بولاية أوهايو، إثر ‌تبادل إطلاق النار بين مسلحين.

وذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن ​أعمار المصابين تتراوح بين 14 و61 عاما.

ولا تزال عمليات ​البحث جارية عن أي مشتبه بهم في ⁠ما وصفه نائب رئيس الشرطة جوزيف هيفرنان بأنه ​تحقيق "نشط للغاية".

وأضاف "لدينا بعض الأدلة ونحن نتابع بعض ​الخيوط".

وقال اللفتنانت دان جيركن من الشرطة إن المحققين يتحدثون إلى عدد من الأشخاص ويراجعون لقطات الكاميرات.

ووجه مدير ​السلامة العامة في توليدو، جورج كرال، نداء عاما للحصول ​على لقطات من الهواتف المحمولة التي يمكن أن تساعد الشرطة ‌في ⁠العثور على المشتبه بهم.