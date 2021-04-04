شُح المياه يجهز على 30 ‎%‎ من إنتاج القمح ويهلك آلاف الدوانم بديالى

شفق نيوز/ أكدت ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الاحد، فقدان 30% من انتاجية القمح للموسم الحالي بسبب شح المياه وانعدام الأمطار، مشيرة الى هلاك 40 الف دونم من الزراعة الديمية.

وقال رئيس مجلس العظيم السابق محمد إبراهيم العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "خسائر مصادر المياه وانعدام الأمطار تسبب بفقدان ونقص 30% من إنتاجية القمح للموسم الحالي بسبب انعدام الأمطار ومشاكل إمدادات الكهرباء على الرغم من انجاز الخطة الشتوية رغم المصاعب والعراقية بنسبة جيدة".

وأشار الى "هلاك 40 الف دونم من الزراعة الديمية لانعدام الأمطار خلال الموسم الشتوي ما سبب خسائر مادية جسيمة للمزارعين"، داعيا الى "دعم ومساندة المزارعين من قبل الجهات الحكومية لتعويض الخسائر التي تكبدوها".

وتعد ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها "سلة ديالى الغذائية" وتحوي 400 الف دونم من الاراضي الزراعية وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها نحو 30 ألف نسمة.