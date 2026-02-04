شيفرون الأميركية تدخل على خط إدارة حقل غرب القرنة 2

شفق نيوز- البصرة

أعلنت شركة نفط البصرة، يوم الأربعاء، أن شركة شيفرون الأميركية دخلت على خط مفاوضات إدارة حقل غرب القرنة 2 الذي من المقرر أن تتسلّم إدارته من شركة لوك أويل الروسية المشغلة السابقة للحقل.

وقال معاون مدير الشركة لشؤون الحقول النفطية كاظم عبد الحسن كريم لوكالة شفق نيوز، إن "شركة شيفرون الأميركية دخلت إلى المفاوضات لإدارة الحقل بعد المرحلة الانتقالية، وفي حال فشل التفاوض سنتجه إلى إدارة الحقل من قبل شركة نفط البصرة مباشرة".

وأوضح، أن الشركة "استلمت رسالة من لوك أويل بإعلان القوى القاهرة، وبادرت بإجراء استباقي لتسلم العمليات البترولية بمساعدة مشغل فني عراقي لضمان استمرار عمل الموظفين العراقيين المتعاقدين مع لوك أويل وتمويل رواتبهم، وهذا مرهون بموافقة الشركة".

وأضاف، أن "الشركة طلبت خلال الفترة السابقة تجديد الرخصة التي تنتهي في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، ولدينا التزامات مالية مع لوك أويل ما زلنا نبحث عن تسويتها، ونتوقع الوصول إلى نتيجة خلال أربعة وعشرين يوماً، وإذا لم نتفق سنضطر لإعلان القوة القاهرة ضمن بنود العقد".

وتابع، أن "إنتاج حقل غرب القرنة 2 يبلغ نحو 489 ألف برميل يومياً، منها 450 ألفاً من مكمل المشرف و 30 ألفاً من مكمل اليمامة، الذي يشهد حالياً مرحلة الدراسات الأولية لتطويره وزيادة الإنتاج ليصل إلى 150 ألف برميل، مع توقعات بالصعود إلى 350 ألف برميل يومياً في نهاية عام 2029".