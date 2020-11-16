"شهر أم شهران".. تعرّف على آلية توزيع رواتب الموظفين المتأخرة

شفق نيوز/ ذكر مصدر مسؤول، يوم الاثنين، أن توزيع رواتب موظفي دوائر الدولة العراقية "المتأخرة منذ نحو اسبوعين" ستوزع لشهر في بعض الدوائر وشهرين بدوائر أخرى .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصارف الحكومية كافة باشرت بتوزيع رواتب الموظفين ابتداء من يوم امس الاحد"، مبيناً أن "توزيع رواتب الموظفين لشهر او أكثر سيتم وفق الدائرة نفسها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض الدوائر باشرت بتهيئة رواتب موظفيها لشهرين، وخاصة تلك الدوائر التي استحقت راتبين خلال هذه الفترة"، موضحاً أن "بعض الدوائر الاخرى قامت بتهيئة راتب واحد وخاصة تلك الدوائر التي تستلم رواتب ما بعد 20 بالشهر".

وأكد المصدر، أن "الموظفين الذين سيستلمون راتب شهر تشرين الاول سيستلمون بعد اسبوع راتب شهر تشرين الثاني".

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من مس الأحد بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر الخميس الماضي، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.