شنايدر إلكتريك تستعد لإطلاق قمة رقمية في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت شركة شنايدر الكتريك فرع العراق، يوم الاثنين، انها ستعقد "قمة" في بغداد لتقديم الحلول والتطبيقات الرقمية في إطار التعاون الإستراتيجي لدعم جهود تطوير البلاد.

وذكرت الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتحكم الآلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القمة ستعقد تحت شعار "الابتكار على كل المستويات" في العاصمة بغداد يوميّ 22 و23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور عدد من كبار قيادات شنايدر إلكتريك في العراق وفرنسا وممثلي كبريات الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمشرق العربي، بالإضافة إلي السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، وعدد من وزراء القطاعات المعنية.

وقال رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وليد شتا، إن قمة هذا العام ستركز على الحلول والتطبيقات الرقمية التي تقدمها الشركة في إطار التعاون الإستراتيجي للشركة في دعم جهود تطوير العراق، والتي تلقى دعمًا استراتيجيًا من الحكومة الفرنسية، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والقنوات بدءً من المباني السكنية، وحتى شبكة الانترنت ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المؤسسات الحكومية بدولة العراق.

بدوره اوضح مدير عام شنايدر اليكتريك العراق، ايمره تكديمير "تتواجد الشركة بأعمالها في العديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في إعادة إعمار جمهورية العراق، ومع تزايد الطلب على الكهرباء في العراق ، انه من الضروري وجود حلول تكنولوجية تسهم في زيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها محطات الكهرباء لغرض توصيل طاقة كهربائية فعالة وموثوقة للمواطنين العراقيين".

وستعرض قمة بغداد جميع التطبيقات والحلول البرمجية التي تقدمها شنايدر إلكتريك في عصر الرقمنة، بالإضافة الى "EcoStruxure" وهي عبارة عن منصة موحدة لكل من تكنولوجيا الإنترنت وإنترنت الأشياء، وسيتم توظيف تلك التطبيقات في خدمة تحديث البنية التحتية بالعراق، على رأسها شبكة الكهرباء والطاقة، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها مع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء الموقرة بهدف المساهمة في ترقية شبكة التوزيع الكهربائية بالجمهورية العراقية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

ومن المقرر أن يُخصص اليوم الأول لجولات إرشادية للجماهير والطلاب والعملاء من مختلف القطاعات، على أن توجههم الجولة إلى التطبيقات الرقمية المتعلقة بقطاعاتهم من جميع حلول الهندسة الإنشائية التي تقدمها الشركة، وسيتم إجراء تدريبات وجلسات بالتوازي. في حين خُصص اليوم الثاني لمؤتمر صحفي ثم الكشف عن حلوا وابتكارات الشركة، ويُختتم بحفل عشاء سيحضره كبار الشخصيات.