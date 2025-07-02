شمول فروع مصرف الرافدين بعملية توزيع رواتب منتسبي الحشد

شفق نيوز – بغداد

افاد مصدر حكومي، يوم الاربعاء، بشمول فروع مصرف الرافدين بعملية توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي، وذلك بعد يوم من اعلان اطلاقها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي في فروع مصرف الرافدين بعد أن كانت عملية التوزيع تقتصر على عدد من المنافذ الخاصة".

واضاف انه "تم شمول فروع مصرف الرافدين بعملية توزيع الرواتب لمنتسبي الحشد، بعد قرار حكومي لتخفيف الضغط على المنافذ".

ويوم الثلاثاء، تكدست طوابير مقاتلي الهيئة عند مراكز الصرف، ولم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم بسبب رفض البطاقات، قبل أن يتمكن عدد منهم من الحصول على الأموال بشكل نقدي.