"شمس البصرة".. مشروع يضيف 1000 ميغاواط للشبكة الكهربائية

شفق نيوز- البصرة

دخلت المرحلة الأولى من مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية الخدمة الفعلية بطاقة 250 ميغاواط، في خطوة تُعد من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في العراق والمنطقة، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال المراحل المتبقية وصولاً إلى 1000 ميغاواط لدعم الشبكة الوطنية وتقليل الضغط على منظومة الكهرباء في محافظة البصرة.

وقال مدير المشروع حيدر عيسى لوكالة وكالة شفق نيوز، إن "مشروع شمس البصرة الذي تنفذه شركة توتال انيرجي الفرنسية بالتعاون مع وزارة الكهرباء العراقية يعد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، نظراً لحجمه والمساحات الواسعة التي يشغلها، والتي تقدّر بنحو 9 آلاف دونم، بما يعادل 22 ألف متر مربع".

وأضاف أن "المشروع يتكون من أربع مراحل، بطاقة 250 ميغاواط لكل مرحلة، بعدد ألواح شمسية ستصل إلى مليوني لوح، والمرحلة الأولى دخلت فعلياً إلى الشبكة الوطنية، فيما سيتم إدخال المرحلة الثانية بشهر تموز ليصل الانتاج إلى 500 ألف ميغاواط إلى أن تستكمل بقية المراحل تباعاً للوصول إلى طاقة كلية تبلغ 1000 ميغاواط".

وأشار إلى أن "الكوادر العراقية تمتلك حضوراً واضحاً في تنفيذ المشروع واكتساب التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الشمسية"، مبيناً أن "هذه الخبرات ستسهم مستقبلاً في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة داخل المحافظة".

وأوضح عيسى أن "بعض الظروف الإقليمية وتذبذب حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تسببت بتأخير وصول عدد من المواد والمعدات الخاصة بالمشروع، إلا أن العمل ما يزال مستمراً لإدخال المرحلة الثانية خلال شهري تموز/ يوليو أو آب/ أغسطس المقبلين".

وأكد أن "الملاكات الهندسية والفنية تواصل أعمالها لاستكمال المشروع"، معرباً عن أمله في "دخول المنظومة الكاملة بطاقة ألف ميغاواط إلى الخدمة خلال الموسم المقبل".