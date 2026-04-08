"شل" تخفض توقعاتها بشأن إنتاج الغاز الطبيعي

شفق نيوز- لندن

قدمت شركة "شل"، يوم الأربعاء، لمحة مبكرة عن التأثير الفوري للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على أرباح شركات النفط الكبرى، إذ خفضت توقعاتها لإنتاج الغاز في ‌الربع الأول.

وأشارت إلى ارتفاع كبير في أرباح تجارة النفط وتراجع في السيولة قصيرة الأجل.

وقفزت أسعار خام برنت القياسي العالمي في الربع الأول إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة قرب 120 دولاراً للبرميل بعد الهجمات التي استهدفت إيران في نهاية شباط/ فبراير الماضي، ورد طهران بإغلاق مضيق هرمز وبهجمات ⁠على دول مجاورة في منطقة الخليج.

وذكرت "شل"، في تقريرها الفصلي عن التداول أنه "من المتوقع أن يتأرجح رأس المال العامل للشركة، وهو مقياس للسيولة قصيرة الأجل، بين سالب 10 مليارات دولار وسالب 15 مليار دولار، ما يعكس تقلبات غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية التي أثرت على المخزون".

وتتوقع شركة النفط البريطانية الكبرى، أن "تتغير اتجاهات رأس المال العامل بمرور الوقت إذا انخفضت أسعار النفط والغاز".

ومن المتوقع أن تكون نتائج التداول في قطاع الكيماويات والمنتجات، الذي يشمل مكتب ‌تداول ⁠النفط التابع لشركة شل، "أعلى بكثير" مما كانت عليه في الربع السابق على غرار الأرباح المعدلة في ذراعها التسويقية التي تشمل محطات الوقود.

وأوضحت الشركة، أن "إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام كان من المتوقع أن يتراوح بين 7.6 ⁠مليون طن و8 ملايين طن"، مشيرة إلى أن "هذا المستوى يعكس زيادة إنتاج (إل.إن.جي كندا)، لكنه قوبل بقيود جوية في أستراليا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال في قطر".

وكانت الشركة ⁠قد توقعت في السابق إنتاج ما بين 7.4 مليون طن و8 ملايين طن، وفي الربع الرابع من عام 2025، قامت الشركة بتسييل 7.8 مليون طن ⁠من الغاز.