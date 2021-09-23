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شل تجري محادثات مع العراق لزيادة قدرة BGC إلى 2 مليار قدم مكعب/ يوم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-23T06:37:53+0000
شل تجري محادثات مع العراق لزيادة قدرة BGC إلى 2 مليار قدم مكعب/ يوم

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجموعة شركات شل في العراق والإمارات، علي الجنابي إن شل تجري محادثات مع العراق بشأن زيادة طاقة المعالجة لشركة غاز البصرة إلى 2 مليار قدم مكعب في اليوم في المستقبل القريب، حيث يضخ ثاني أكبر منتج في أوبك المزيد النفط مع ارتفاع حصته.

وتخطط "BGC" حاليًا لزيادة قدرتها على الغاز إلى 1.4 مليار قدم مكعب في اليوم من 1 مليار قدم مكعب في اليوم الحالي على مدى العامين المقبلين.

وتستثمر الشركة حاليًا الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية جنوبية: الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير.

BGC هو مشروع مشترك مدته 25 عامًا يضم شركة غاز الجنوب المملوكة للدولة بحصة 51٪، وشركة شل بنسبة 44٪ وشركة ميتسوبيشي كورب بنسبة 5٪.

وقال الجنابي في تصريح لمنصة إس آند بي غلوبال بلاتس، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "مع زيادة إنتاج النفط، سيزداد الغاز المصاحب، وهذا هو المكان الذي تجري فيه المناقشات مع الحكومة، للنظر في نية الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية لموردي التنقيب والإنتاج".

وأضاف "لهذا السبب علينا التوفيق بين توقعات خطط المنبع والاستثمار من شركة غاز البصرة".

ويعمل العراق على زيادة إنتاجه مع استمرار تحالف أوبك + في تخفيف التخفيض التاريخي البالغ 9.7 مليون برميل في اليوم. يقوم التحالف المؤلف من 23 عضوًا بتخفيف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر بين أغسطس وديسمبر.

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