"شليف الصوف النائم" يدفع سعر الدولار في العراق إلى نحو 160 ألف دينار

شفق نيوز/ علقت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، يوم الأحد، على تراجع الدينار أمام الدولار الأمريكي، إلى 154 ألفاً، فيما أشارت إلى أن "شيلف الصوف" وراء أزمة سعر الصرف.

وكتبت نصيف، في تغريدة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر تويتر، بمناسبة صعود الدولار إلى 154 ألف دينار وتوجهه نحو 160، نقول "نائم يا شليف الصوف والدولار بشعبك يحوف".

وأوضحت، أن "(شليف الصوف) هنا ليس شخصاً وإنما منظومة تستحق اللعن لفسادها الذي يبدأ من أصحاب فكرة سعر الصرف وينتهي بالذين يعارضون عودته إلى 120 ألفاً".

وتابعت نصيف بالقول: "راح يطلعلي خبراء يتكلمون بنظريات الاقتصاد، يابا نعرف كلامكم، سمعنا على نظريات الاقتصاد على أيادي أساتذة الاقتصاد".

من جانبه، رأى النائب مصطفى سند، أن "سبب صعود الدولار هو إيقاف تحويل استحقاق العراق من الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي، لغرض الابتزاز السياسي والتفاهم".

وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد عزا في وقت سابق من اليوم الأحد، استمرار ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي إلى العوامل الخارجية عدة، فيما أكد سعي الحكومة للسيطرة على سعر الصرف وتحقيق استقراره في السوق.

وسجلت الأسواق المحلية في العراق، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، لتصل ذروتها اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1540 ديناراً.