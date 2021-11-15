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شلل يصيب طرقاً مهمة في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-15T05:42:13+0000
شلل يصيب طرقاً مهمة في بغداد

شفق نيوز/ شهدت طرقاً مهمة في العاصمة العراقية بغداد، زحاماً وتعطيل حركة السير صباح اليوم الاثنين.  

وأفاد مصدر أمني، إن زحاماً عطل حركة السير في طريق جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، كما شهد جسر بغداد السريع في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة، زحاما شديدا  بسبب حادث مروري.

وأشار المصدر، إلى أن "زخماً مرورياً شل سريع الغزالية بسبب ازدحام أصاب طرق منطقتي حي الجامعة  وجسر حي العدل المجاورتين".

كما نوه المصدر، إلى أن "زحاماً مرورياً أصاب الطريق المتجه نحو سيطرة ملعب الشعب في حي زيونة، فضلاً عن زحام شديد أصاب حي البنوك باتجاه الجسر "، لافتاً في ذات الوقت إلى أن "الطريق باتجاة جسر الجادرية وتقاطع صلاح الدين شهدا كذلك وخما مرورياً شديداً".

واكد المصدر، أن "مفارز المرور منتشرة في جميع القواطع لتسهيل حركة السير والمرور".

 

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