شفق نيوز تواكب دخول ثاني قافلة من الفيول العراقي إلى سوريا (صور)

شفق نيوز/ دخول قافلة من الفيول العراقي إلى سوريا اليوم

شفق نيوز- دمشق

دخلت ثاني قوافل الصهاريج العراقية المحمّلة بالفيول إلى الأراضي السورية، يوم الأربعاء، عبر منفذ ربيعة - اليعربية في محافظة الحسكة.

ووثق مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، عبور الصهاريج العراقية إلى داخل الأراضي السورية عبر معبر ربيعة الحدودي.

وقال المراسل إن أكثر من 70 صهريجاً محملاً بمادة الفيول دخلت الأراضي السورية اليوم قادمة من العراق واتجهت أول مجموعة منها إلى مدينة بانياس على الساحل السوري.

وتأتي هذه القافلة بعد أيام من عبور أولى قوافل الفيول العراقي باتجاه سوريا عبر المعبر الحدودي ذاته، في إطار ترتيبات جديدة بين بغداد ودمشق.

وبحسب المعلومات، فإن هذا التحرك يأتي عقب اتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية يقضي بتصدير المشتقات النفطية العراقية عبر الأراضي السورية نحو أسواق الطاقة العالمية عبر البحر المتوسط.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من تداعيات التصعيد الإقليمي، لا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز وتأثر حركة الملاحة فيه، على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما دفع دول المنطقة إلى البحث عن مسارات بديلة لتأمين تدفق الطاقة.