شفق نيوز تنشر مسودة قانون موازنة العراق لثلاث سنوات

تنشر وكالة شفق نيوز مسودة قانون الموازنة العامة للدولة للسنوات 2023، 2024، 2025 المرسلة من الحكومة العراقية إلى مجلس النواب.

ووافقت الحكومة العراقية خلال جلستها الاثنين 13 آذار الجاري، على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025… وأحالته إلى مجلس النواب".

مسودة القانون من هنا

ويقول السوداني إن هذه "الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات"، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها "تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات".

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019.

وخصص حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.

ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان "الأمن الغذائي".