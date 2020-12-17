شفق نيوز تنشر مسودة قانون الموازنة متضمنة تفاصيل ميزانية الإقليم

تحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.

التفاصيل الكاملة لمسودة الموازنة

كما تضمن المشروع اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية وغير النفطية، والاقتراض المحلي والخارجي.

وتجاوز العجز في الموازنة الـ58 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن فجوة التمويل تتجاوز الـ35 تريليون دينار.

وتضمن المشروع منح رئيس وزراء إقليم كوردستان، صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الخاصة بالإقليم، "ولا نؤيد ذلك كون الموضوع يخص الإقليم نفسه ولمنح رئيس وزراء الإقليم المرونة الكافية دون الحاجة إلى معالجة الموضوع المذكور في الموازنة العامة الاتحادية إذ أن للإقليم موازنته الخاصة".