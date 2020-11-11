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شفق نيوز تنشر نص قانون "تمويل العجز المالي"

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-11T16:27:28+0000
شفق نيوز تنشر نص قانون "تمويل العجز المالي"

تنشر وكالة شفق نيوز، نص قانون تمويل العجز المالي، بعد أن أكملت مناقشته اللجنة المالية، اليوم الاربعاء، ورفعته للتصويت في البرلمان.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن اكمال مناقشة قانون "الاقتراض" ورفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب الليلة، فيما أشارت إلى أن القانون سيضمن دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.

 كما كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن خلو قانون الاقتراض من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة. 

وافضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية اليوم الاربعاء إلى التوصل لصيغة إتفاق على احتساب رواتب واجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.

وبحسب صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإن مبلغ القرض الذي سيغطي الرواتب والاجور يبلغ 10 تريليونات دينار عراقي.

وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من اليوم بان الكتل النيابية توصلت الى إتفاق على مبلغ الاقتراض ضمن قانون العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، والمدرج على جدول اعمال الجلسة.

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