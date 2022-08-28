شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان، يوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 359 الف دينار، وسعر الشراء 355 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 325 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

كما شهدت أسعار الذهب في اربيل استقرارا ايضا في أسواقها

حيث بلغ سعر البيع بحسب نقابة الصاغة، 410 آلاف دينار للمثقال من عيار 24، و380 ألفاً للمثقال من عيار 22، و368 ألفاً للمثقال من عيار 21، و310 آلاف دينار للمثقال من عيار 18.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.