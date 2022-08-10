شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، (10 اب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 371 الف دينار، وسعر الشراء 367 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الاثنين الماضي 369 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 331 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 327 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب في اسواق اربيل ارتفاعا ايضا.

حيث بلغ سعر البيع

مثقال ذهب عيار 24 ب 428.000 ألف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 ب 390.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 ب 380.000 الف دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 ب 320.000 الف دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).