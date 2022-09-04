شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (4 أيلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 353 الف دينار، وسعر الشراء 349 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 319 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع حسب تسعيرة الذهب وفقا لنقابة الصاغة:

مثقال ذهب عيار 24 ب 405,000 دينار

مثقال ذهب عيار 22 ب 375,000 دينار

مثقال ذهب عيار 21 ب 365,000 دينار

مثقال ذهب عيار 18 ب 305,000 دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.