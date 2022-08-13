شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 373 الف دينار، وسعر الشراء 369 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 370 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

بينما شهدت أسعار الذهب في اسواق اربيل استقرارا ملحوظا حيث حيث بلغ سعر البيع:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 427.000 الف دينار

مثقال ذهب عيار 22 بـ 390.000 الف دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 380.000 الف دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 320.000 الف دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).