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شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد واربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-11T08:09:18+0000
شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (11 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 354 الف دينار، وسعر الشراء 350 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 320 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا  في أسواقها حيث بلغ سعر البيع حسب التسعيرة للذهب حسب نقابة الصاغة:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410.000 دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 365.000 دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 310.000 دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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