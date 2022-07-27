شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 352 الف دينار، وسعر شراء 348 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 355 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 ألاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الاف و 320 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب في اسواق اربيل استقرارا عما سجلته يوم الاثنين الماضي، حيث بلغ سعر البيع:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410,000 الاف

مثقال ذهب عيار 22 بـ 380,000 الفا

مثقال ذهب عيار 21 بـ 370,000 الفا

مثقال ذهب عيار 18 بـ 315,000 الفا

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).