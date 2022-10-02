شفق نيوز تنشر أسعار الذهب في الأسواق المحلية: استقرار ببغداد وارتفاع في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (2 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 340 الف دينار، وسعر الشراء 336 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 310 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 306 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و320 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا في أسواقها

حيث بلغ سعر البيع حسب تسعيرة الذهب وفقا لنقابة الصياغ:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 393.000 دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 353.000 دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 303.000 دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.