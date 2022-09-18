شفق نيوز تنشر أسعار الذهب: انخفاض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، (18 أيلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 344 الف دينار، وسعر الشراء 340 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 350 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 314 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 310 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و 355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا طفيفا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق تسعيرة الذهب حسب نقابة الصياغ:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 400,000 دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 358.000 دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 300,000 دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات