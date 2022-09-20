شفق نيوز تنشر أسعار الذهب: ارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل طفيف في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (20 أيلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 343 الف دينار، وسعر الشراء 339 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 342 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 313 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 309 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل ارتفاعا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق التسعيرة للذهب المعلنة من نقابة الصياغ كالآتي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 400,000 دينار

مثقال ذهب عيار 22 بـ 365,000 دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 358,000 دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 300,000 دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.