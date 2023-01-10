شفق نيوز تنشر الفئات المشمولة باستحداث نحو 20 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على استحداث نحو 20 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة ممن لديهم خدمة عقدية قبل تاريخ 2 / 10 / 2019.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءََ على ماتم عرضه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حصلت الموافقة على تثبيت الفئات وفق ماجاء بالجدول للدرجات الوظيفية المعروض على المجلس وكالآتي :

• وزارة الزراعة دائرة البستنة 456

• وزارة الزراعة دائرة الثروة الحيوانية 180

• وزارة الزراعة / البحوث الزراعية 462

• وزارة الموارد المائية/ مركز الدراسات والتصاميم 32

• وزارة الموارد المائية / المصب العام102

• وزارة الموارد المائية / السدود والخزانات 113

• وزارة الإعمار والاسكان/ دائرة الاشغال والصيانة 8

• وزارة العدل / التسجيل العقاري 29

• وزارة العدل / دائرة الكتاب العدول 86

• وزارة العدل /دائرة التنفيذ 70

• وزارة العمل / هيئة الحماية الاجتماعية 113

• وزارة الصحة / المركز 277

• وزارة الثقافة / دائرة الشؤون الثقافية 61

• التصنيع الحربي / الصناعات النحاسية والميكانيكية 874

• محافظة البصرة / المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية70

• محافظة واسط / الإدارة العامة والمحلية 5

• محافظة واسط / صحة واسط 1404

• محافظة ميسان / العمل والتدريب المهني 7

• محافظة ميسان / بلدية ميسان 6

• محافظة ميسان / المؤسسات البلدية 2409

محافظة الانبار / الطرق والجسور 16

• محافظة الانبار / زراعة الانبار 771

• محافظة الانبار / الشباب والرياضة 190

محافظة المثنى / 2252

محافظة الديوانية / الطرق والجسور - 5

•محافظة الديوانية / البلديات العامة - 42

محافظة ذي قار / بلديات ذي قار - 4

•محافظة ذي قار / دائرة صحة ذي قار - 1824 •محافظة بابل / حماية المنشآت - 2

•محافظة البصرة / هيئة ذوي الاعاقة - 81

•محافظة ميسان / ماء ميسان 778

•محافظة ميسان / مجاري ميسان 377

•محافظة واسط / الادارة المحلية 2

•محافظة ديالى / زراعة ديالى 67

•محافظة واسط / 2573

•محافظة النجف / صحة النجف 1869

كلية الامام الكاظم 520

وأكدت سامي، حرص وزارة المالية على ضمان حقوق مختلف الشرائح والفئات وفق مانصت عليه القوانين والاحكام النافذة، مشيرة الى استمرار جهود كوادر الوزارة الإستثنائية تجاه التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات المتصلة بحسم كافة الإجراءات الخاصة بالإستحداث لكافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة.