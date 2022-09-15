شفق نيوز تنشر اسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 350 الف دينار، وسعر الشراء 346 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 320 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 316 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الف دينار و330 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل ارتفاعا في اسواقها حيث بلغ سعر البيع بحسب نقابة الصياغ، 400 ألف دينار لمثقال الذهب من عيار 24، أما عيار 22 فبلغ السعر 370 ألفاً، ومثقال ذهب عيار 21 بسعر 360 ألفاً، ومثقال ذهب عيار 18 بلغ 300 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات