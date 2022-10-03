شفق نيوز تنشر اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، بارتفاع أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 342 الف دينار، وسعر الشراء 338 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 340 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 الاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و325 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 395 ألف دينار لمثقال الذهب من عيار 24، أما عيار 22 فبلغ 365 ألفاً، وعيار 21 بسعر 355 ألفاً، وعيار 18 بسعر 295 ألف دينار.