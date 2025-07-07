شفق نيوز ترصد أخطاء في جداول إيرادات المالية العراقية

شفق نيوز – بغداد

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني حتى نهاية شهر نيسان لعام 2025 تجاوز 28 تريليوناً و55 مليار دينار، مقارنة بإيرادات الموازنة العامة حتى نهاية آذار التي بلغت 27 تريليوناً و248 مليار دينار.

وبعد تدقيق القسم الاقتصادي في وكالة شفق نيوز، فإن هناك زيادة في الإيرادات المعلنة لغاية شهر نيسان بلغت 802 مليار دينار فقط، ما يشير إلى وجود خطأ في الأرقام التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، والتي من المفترض أن ترتفع الإيرادات الشهرية بين 7 إلى 10 تريليونات دينار شهرياً.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن إيرادات شهر كانون الثاني تجاوزت 7 تريليونات دينار، فيما بلغت الإيرادات لغاية نهاية شهر شباط أكثر من 17 تريليون دينار، ولغاية شهر آذار 27 تريليون دينار.

وبناءً عليه من المفترض أن تصل الإيرادات المالية لغاية شهر نيسان إلى أكثر من 38 تريليون دينار، بدلاً من الرقم المذكور في الجدول الخاص بالإيرادات المالية والبالغ 28 تريليون دينار فقط.

وتؤكد هذه المعطيات على وجود خلل في جداول الإيرادات التي نشرتها وزارة المالية، ما يستدعي مراجعة دقيقة وتصحيحاً عاجلاً لضمان دقة البيانات الرسمية.