شفق نيوز تتجول بأكبر مجمع لبيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة في بكين (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تجولت عدسة وكالة شفق نيوز في مجمع كيماو ماركت بالعاصمة الصينية بكين، والذي يُعد من أكبر المراكز التجارية المتخصصة في بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة المستعملة، سواء بالجملة أو بالمفرد.

ويشهد المجمع نشاطاً تجارياً مكثفاً، حيث يقصده التجار والمستهلكون لاقتناء الأجهزة بأسعار تنافسية، مما يجعله وجهة رئيسية للراغبين في شراء أو بيع الهواتف المستعملة.

ويُعتبر هذا السوق نقطة تجمع معروفة في بكين، إذ يضم مئات المتاجر التي توفر خيارات متنوعة من الهواتف والإلكترونيات بمختلف الأنواع والمواصفات.

ويعكس هذا السوق ازدهار تجارة الأجهزة المستعملة في الصين، حيث يعتمد الكثيرون على هذه الأسواق للحصول على أجهزة بأسعار أقل مقارنة بالجديدة، مع توفر خدمات الفحص والصيانة لضمان الجودة.