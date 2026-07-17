شركتان عالميتان تعتزمان استثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة العراقي

شفق نيوز- متابعة

أفادت شبكة "سي. أن. بي. سي" الاقتصادية، يوم الجمعة، بأن شركتين عملاقتين في مجال النفط والطاقة تعتزمان استثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة العراقي.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الشركتين قولها، إن "بي. بي" البريطانية و"كونوكو فيليبس" ستعلنان عن ​ضخ استثمارات جديدة ⁠بمليارات الدولارات في ​العراق ضمن ​إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز قطاع الطاقة العراقي وتقليل اعتماد ​دول المنطقة على مسارات ‌مهددة ⁠بتعطيل إيران لها.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع صدور ​هذه ​الإعلانات ⁠خلال قمة الأعمال الأميركية ​العراقية في ​واشنطن.

وتأتي الاستثمارات في إطار مساعي واشنطن لتعزيز قطاع الطاقة العراقي وتقليص اعتماد دول المنطقة على مسارات تصدير معرضة للتعطيل من جانب إيران.

ويوم الثلاثاء 14 تموز/ يوليو الجاري، كشف مصدر مطلع أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، فيما أشار إلى وجود اتفاقيات جاهزة ستوقع قريباً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، التي تُعد تاريخية، كونه أول رئيس حكومة يُستقبل بهذا القدر من الحفاوة والاهتمام، ستفضي إلى توقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، وأن هذه الاتفاقيات ستعزز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف أن "العراق يتطلع إلى إنشاء صندوق للتنمية في أحد المصارف الأميركية، وليس في البنك الفيدرالي، وبحسب المعطيات الأولية، سيتم تمويل الصندوق من إيرادات النفط المصدر إلى الولايات المتحدة، بكمية تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، بما يجعل قيمة تمويل الصندوق تصل إلى تريليون دولار، لتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع المهمة".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك اتفاقيات جاهزة استُكملت مناقشتها بين الجانبين، وسيتم توقيعها من قبل المسؤولين والوزراء المعنيين المرافقين للزيدي مع نظرائهم الأميركيين، وهو ما سيشكل خطوة إيجابية تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين".