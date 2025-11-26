شركة hp.. خطط لتسريح 10% من قوتها العاملة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت شركة HP "إتش بي" الأميركية لتصنيع أجهزة الكمبيوتر والطابعات، يوم الأربعاء، خطة إعادة هيكلة شاملة ستؤدي إلى تسريح 10% من قوتها العاملة على مستوى العالم.

وبحسب أحدث تقرير للأرباح، تتوقع الشركة تقليص عدد موظفيها في العالم بما يتراوح بين 4000 و6000 موظف للتركيز على تبني الذكاء الاصطناعي لزيادة الابتكار ورضا العملاء.

وتعكس خطوة "إتش بي" اتجاها أوسع نطاقا في قطاع التكنولوجيا حيث تستثمر الشركات بكثافة في تطوير الذكاء الاصطناعي مع استخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية.

كما أعلنت شركات تكنولوجيا كبرى بما فيها غوغل ومايكروسوفت وأمازون، خفض القوى العاملة خلال العامين الماضيين، مع تحدث كثر عن الحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد، بما فيها الوظائف،

بينما يقول المحللون إن أتمتة الذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل خاص على الأدوار في مجال خدمة دعم العملاء وإدارة المحتوى وإدخال البيانات وبعض مهمات البرمجة الحاسوبية.