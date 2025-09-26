شركة DNO تتلقى خطاباً رسمياً باستئناف صادرات النفط عبر خط العراق - تركيا

شفق نيوز - اربيل

أعلنت شركة DNO النرويجية، يوم الجمعة، أنها تلقت خطاباً بالاستعداد لبدء تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا اعتبارا من يوم 27 أيلول/سبتمبر 2025، وذلك عقب الاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه وفقا لما تلقته من تبليغ، فإن حصة حكومة إقليم كوردستان من مبيعات حقل طاوكي تبلغ حاليًا 38 ألف برميل يوميًا، ويجري تجهيزها للتصدير.

وأضافت أنها ستواصل بيع كمية النفط المتبقية، والتي يبلغ متوسطها حاليًا 30 ألف برميل يوميًا، للعملاء المحليين بموجب العقود الحالية، وهذه الكمية تمثل حصة مجموعة المقاولين الأجانب DNO، و Genel Energy International Limited.

وأكدت أنها تلقت تبليغا ببدء تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا اعتباراً من يوم غد السبت.