شركة BP تؤكد التزامها بدعم خطط العراق لتطوير "الحقول العملاقة"

شفق نيوز- بغداد

أكدت شركة BP النفطية البريطانية، يوم الثلاثاء، التزامها بدعم خطط وزارة النفط العراقية التي تعمل على تطوير "الحقول العملاقة" في العراق، ولا سيّما الرميلة وحقول كركوك.

ونقل بيان لوزارة النفط، عن مدير عام شركة BP فرع العراق، زيد الياسري، تأكيد التزام شركته بدعم خطط وزارة النفط العراقية، والاستمرار في تنفيذ برامج التطوير وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما ينسجم مع أهداف الوزارة لزيادة الإنتاج وتحسين البنى التحتية للحقول النفطية.

ووفقاً لبيان الوزارة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الياسري استعرض خلال لقائه وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، الخبير المهندس باسم محمد خضير، تفاصيل الأعمال المنفذة ضمن المشاريع المشتركة.

وبحسب البيان، فإن وكيل الاستخراج، بحث مع مدير عام شركة BP فرع العراق آفاق تطوير حقل الرميلة ومشروع تطوير حقول كركوك، خلال لقاء رسمي عُقد اليوم الثلاثاء، في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي في البلاد.

وذكر بيان الوزارة، أن "اللقاء تضمن استعراضاً تفصيلياً لسير الأعمال الجارية في حقل الرميلة، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق والعالم، إلى جانب مناقشة المراحل الحالية لمشروع تطوير حقول كركوك، وما تحقق من نسب إنجاز، فضلاً عن التحديات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشاريع، والسبل الكفيلة بمعالجتها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة".

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، بحسب البيان، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع النفطية الاستراتيجية"، مشدداً على "أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً، واتباع أفضل الممارسات في عمليات التطوير والإنتاج، لما لذلك من دور محوري في زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز استقرار الإمدادات النفطية، ودعم الاقتصاد الوطني".

وأشار خضير إلى أن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الحقول العملاقة، وفي مقدمتها الرميلة وحقول كركوك، كونها تمثل ركائز أساسية في خطط العراق لرفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة استثمار الثروة النفطية"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية إدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في إدارة المكامن النفطية، بما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية وتحقيق الاستدامة الإنتاجية على المدى الطويل".

كما شدّد وكيل الوزارة على "ضرورة التركيز على تطوير وتأهيل الملاكات الوطنية العاملة في القطاع النفطي، عبر برامج تدريب متقدمة ونقل الخبرات الفنية من الشركات العالمية، وبما يعزز قدرات الكوادر العراقية ويضمن إدارة الحقول بكفاءات محلية مستقبلاً".

ويُعد حقل الرميلة وحقول كركوك من أبرز الحقول النفطية في العراق، إذ تشكل مشاريع تطويرها جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة النفط الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة العوائد المالية، وتعزيز مكانة العراق في الأسواق النفطية العالمية.