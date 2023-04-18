شركة" BP" النفطية وبنك أمريكي يتوقعان ارتفاع أسعار النفط

شفق نيوز/ قال سبنسر ديل كبير الاقتصاديين في شركة" BP" النفطية البريطانية يوم الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية من المرجح أن يضيق في النصف الثاني من 2023 بعد القرار الأخير الذي اتخذته أوبك + بخفض إنتاج النفط.

وقال ديل خلال مؤتمر صحافي، إن "هناك مجالًا لأن تتقلص أسواق النفط قليلاً في حالة تعافي الطلب الصيني على النفط واقتصادها العام".

فيما توقع بنك جيه بي مورجان ان يرتفع خام برنت إلى 94 دولارًا في الربع الرابع من العام الحالي 2023.

وتوقع "جيه بي مورجان" في مذكرة ارتفاع خام برنت بحوالي 9.4% من المستويات الحالية إلى 94 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، مع توقعات بوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة.

وأوضح البنك الأمريكي أنه إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة قريبًا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يسجل النفط أداءً جيدًا.

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا مع اعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليوني برميل يوميا.