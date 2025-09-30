شركة "BP" البريطانية تصف حقول كركوك النفطية بأنها "حقول الاحلام"

شفق نيوز - بغداد

وصفت شركة BP البريطانية المختصة بالطاقة، يوم الثلاثاء، حقل كركوك النفطي بجانب ثلاثة حقول عالمية أخرى بأنها تعتبر "حقول الاحلام" لها لما تمتلكه من احتياطيات عملاقة تغذي نمو الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان المكامن الجوفية الشاسعة، التي تحتوي على مئات الملايين، بل المليارات، من براميل النفط والغاز، أكثر من مجرد أرقام ضخمة في جدول بيانات هذه الحقول.

واضافت ان حقول كركوك - التي كانت في يوم من الأيام من بين أكثر المناطق إنتاجية في العالم - تتمتع بإمكانات هائلة، حيث تقدر فرص الموارد المشتركة بما يصل إلى 20 مليار برميل من المكافئ النفطي.

ويقول محمد حسين، نائب رئيس شركة "بي بي" لشؤون باطن الأرض في الشرق الأوسط: لدى (بي بي) تاريخ عريق في تلك المنطقة بالنسبة لكركوك، وأن هناك ثقة تراكمت على مدى عقود، وهذا أحد أسباب دعوتنا للعودة".

وأضاف أن الحقل يمثل شريان الحياة للمجتمع، وترمز إلى علاقة (بي بي) الراسخة بالعراق، والتزامنا بدعم الدول في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة، مردفا بالقول: نحن فخورون جدًا بمشاركتنا مجددًا.

واشار حسين الى ان حقول الاحلام الاخرى النفطية حقل ACG الاذربيجاني وحقول ماد دوج العملاقة في خليج أمريكا وحقل مومباي الهندية.

وكانت وزارة النفط قد وقعت في آذار 2025 عقداً بين مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي؛ (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وباي حسن، و جمبور، وخباز).