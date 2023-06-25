شركة إيرانية تشرع بتصدير السيارات إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كرمان موتور"، كأول شركة تابعة للقطاع الخاص لتصنيع السيارات في إيران، يوم الأحد، البدء بتصدير سيارة J4 إلى العراق، مبينة أنه تم إرسال أول شحنة تصديرية من هذه السيارة إلى بغداد الأسبوع الماضي.

أعلن ذلك سامان فيروزي ، المدير التنفيذي لشركة "كرمان موتور"، في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، وفقا لما نشرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء.

وقال فيروزي، ان العراق هو الوجهة التصديرية الأولى لسيارات "كرمان موتور"، وستكون روسيا والدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة وشمال إفريقيا الوجهات التالية. سيارة J4 هي السيارة الأولى التي يتم تصديرها للعراق من منتجات شركة "كرمان موتور".

وأوضح أنه سيتم خلال هذا العام تصدير أربعة آلاف سيارة ، من بينها منتجات J4 بشكل أساسي إلى جانب سيارات أخرى الى مختلف الدول، ويمكنها بسهولة تلبية احتياجات العملاء في دول المنطقة.

وفي إشارة إلى خطة إنتاج أول سيارة وطنية للقطاع الخاص في المستقبل القريب من قبل شركة "كرمان موتور"، أكد أن التخطيط لتصدير هذه السيارة هو أحدى أولويات "كرمان موتور" وبعد العراق سيتم تصدير السيارة إلى ثلاث دول اخرى في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واشار الى الاستثمار الكبير لتحسين جودة السيارات المصنعة وتلبية المعايير الدولية بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المجموعة في أفق العام 2026.

وأضاف: ان منصة سيارة J4 تعود لشركة "كرمان موتور" وتبلغ نسبة التصنيع الداخلي لاجزائها 70 ٪ بالتعاون مع 120 من مصنعي قطع الغيار المحلية من الدرجة الأولى.

ووفقًا لتقرير الصادر عن الشركة فإنه ، من المتوقع أن يوفر تصدير سيارة J4 إلى العراق وروسيا ودول أخرى ارضية مناسبة لتصدير المزيد من سيارات هذه الشركة ومصنعي السيارات الإيرانيين الآخرين.