شركة نفطية: حقل "نهر بن عمر" الغازي سيؤمن الكهرباء لأكثر من 4 ملايين عراقي

شفق نيوز/ أكدت الشركة المطورة لحقل "نهر بن عمر" الغازي جنوبي العراق، يوم الأربعاء، أن إنتاج الطاقة الإنتاجية للحقل ستصل إلى 300 قدم مكعب يومياً وسيقلص استيراد البلاد للغاز بنسبة تزيد على 25%، فيما بينت أن المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية المستمرة لأكثر من أربعة ملايين مواطن عراقي.

وقال مدير تطوير الأعمال في مجموعة "ربان السفينة" لمشاريع الطاقة، أحمد المحسن، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، إن "الطاقة الإنتاجية لحقل نهر بن عمر في البصرة ستصل إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ما سيمكّن العراق من تقليل كميات الغاز المستوردة بنحو 25%، كما سيسهم بنحو 10% من إنتاج الوقود في البلاد".

وأوضح أن "مشروعاً متكاملاً يجري في الحقل يشمل تجميع وكبس ومعالجة الغاز واستخراج الغاز المسال، إضافة إلى إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة في العراق، وبناء منصة بحرية في ميناء أم القصر لتصدير الغاز المسال"، مبيناً أن "التكلفة الإجمالية للمشروع تزيد عن 3 مليارات دولار".

وبين المحسن أن "الغاز المنتج من المشروع سيولّد طاقة كهربائية كافية لنحو 800 ألف وحدة سكنية وأكثر من أربعة ملايين مواطن عراقي".

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ مشروع تطوير غاز حقل "نهر بن عمر" وفق مبدأ "بناء وتملُّك وتشغيل ونقل ملكية" (BOOT) لمدة 15 عاماً بعد تاريخ التشغيل التجاري، وذلك عقب الموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية، اتفاقية مع شركة غاز الحلفاية، وهي جزء من مجموعة "ربان السفينة"، المطوّر العراقي بقطاع الطاقة والنفط والغاز.

مشروع متكامل

مشروع حقل "نهر بن عمر" هو مشروع متكامل يشمل تجميع وكبس ومعالجة الغاز واستخراج غاز البترول المسال، وفق المحسن الذي أشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة في العراق، إضافةً إلى بناء منصة بحرية في ميناء أم القصر لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية.

حقل بن عمر هو حقل نفط وغاز عملاق يقع في محافظة البصرة، قرب شط العرب، ويبلغ احتياطي الحقل من النفط مليار برميل، ونحو 780 مليار متر مكعب من الغاز.