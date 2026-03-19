شركة نفطية تعلق توقعاتها لعام 2026 بسبب الحرب وتأثر عملياتها بإقليم كوردستان

علقت شركة "Gulf Keystone Petroleum" المتخصصة في إنتاج النفط بإقليم كوردستان، توقعاتها المالية لعام 2026، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية المستمرة وتأثيرها المباشر على عملياتها.

ويأتي هذا القرار بعد إيقاف الأنشطة في حقل شيخان النفطي، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما زاد من تعقيد التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة.

وأوضحت الشركة بحسب وكالة "رويترز"، أنها ستعيد تقييم توقعات الإنتاج، التي كانت تتراوح بين 37 ألفاً و41 ألف برميل يومياً، لحين استئناف العمل في الحقل.

وكانت قد سجلت ارتفاعاً في الإنتاج إلى نحو 44 ألف برميل يومياً بنهاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ41.560 برميل يومياً خلال عام 2025.

كما قررت تعليق تقديراتها لنفقات رأس المال وتكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية لعام 2026، بعدما كانت تتوقع إنفاقاً رأسمالياً بين 40 و50 مليون دولار، وتكاليف تشغيل تتراوح بين 55 و60 مليون دولار.

بالتزامن مع ذلك، ارتفعت أسعار النفط عالمياً بعد هجمات إيرانية استهدفت منشآت طاقة في المنطقة، ما انعكس إيجاباً على أسهم الشركة التي صعدت بأكثر من 3% في بداية التداولات.

في المقابل، أكدت منافستها "Genel Energy" توقعاتها السنوية، بالتزامن مع استئناف جزئي لصادرات النفط عبر تركيا.

يُذكر أن "غولف كيستون" كانت قد حققت نمواً بنسبة 46% في أرباحها الأساسية المعدلة لعام 2025، مدفوعة بتحسن أسعار التصدير، بعد فترة طويلة من الاعتماد على السوق المحلية نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان.