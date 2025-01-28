شركة نفطية اماراتية: ديالى يمكن أن تصبح قاعدةً لتطوير صناعة الغاز بالعراق

شفق نيوز/ ذكر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية عبد الله القاضي، يوم الثلاثاء، أن محافظة ديالى يمكن أن تصبح قاعدة لتطوير صناعة الغاز في العراق من خلال استثمار حقول الغاز الموجودة فيها.

وقال القاضي خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش مؤتمر "العراق للطاقة"، إنه "رغبنا في العمل على تطوير حقل "الخشم الأحمر" في محافظة ديالى وبسرعة عالية، ولكن السياقات الموجودة لدى مؤسسات الدولة العراقية لم تساعد على عملية تسريع الانتاج".

وأضاف أنه "عندما أردنا تكرار تجربة حقل (كورمور) في محافظة السليمانية في حينها منحتنا حكومة اقليم كوردستان بعض الصلاحيات والتي تمكنا من خلالها من إنتاج الغاز في غضون 15 شهرا، أما في مشروع (الخشم الأحمر) واجهتنا عقبة الروتين التي لم نتمكن من التغلب عليها، مؤكدا أنه "رغم كل هذا المشروع ماض في سياقه، وخلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من".

وقال القاضي أيضا إنه "من الممكن استثمار الغاز في الحقول الموجودة ديالى، وان تصبح المحافظة قاعدة لتطوير صناعة الغاز في العراق، وربط تلك الحقول ايضا مع الحقول القريبة عليها مثل: حقول (عجيل) او حتى حقول الغاز في السليمانية".

وكانت وزارة النفط العراقية قد فعلت في العام 2023، ثلاثة عقود مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق، ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعبة قياسي من حقول (خشم الأحمر، كلابات، خضر الماي).