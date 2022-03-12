شركة نرويجية: أربع دول بينها العراق تمتلك 4 ملايين برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية

شفق نيوز/ أعلنت شركة Rystad Energy النرويجية، أن أربع دول بينها العراق تمتلك 4 ملايين ب/ي من الطاقة الاحتياطية.

وقالت الشركة في تقرير لها إن "السعودية والعراق والإمارات والكويت تمتلك مجتمعة حوالي 4 ملايين برميل في اليوم من الطاقة الاحتياطية التي يمكن طرحها في السوق في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر".

وقالت لويز ديكسون من ريستاد "تتمتع معظم هذه الدول بقدرات تخزين برية هائلة يمكن استغلالها، مما يعني أنه يمكن ترشيح بضعة ملايين برميل للتصدير في أسابيع، إن لم يكن أيام".

وادى القلق بشأن تعطل الإمدادات بعد أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط، مما دفع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عند أكثر من 139 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي.

إلا أن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين وسط توقعات السوق بأن بعض المنتجين قد يضخون المزيد.

أبرمت أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائها، اتفاقًا لزيادة الإنتاج تدريجياً كل شهر بمقدار 400 ألف برميل يوميًا. وقد رفضت المجموعة التحرك بسرعة أكبر حتى مع ارتفاع الأسعار.