شركة مصرية حكومية تسعى لزيادة حجم مشاريعها في العراق

شفق نيوز/ تسعى شركة "النصر" العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصري، لزيادة حجم مشاريعها في العراق خلال الفترة المقبلة.

وتنفذ الشركة مشاريع بقيمة 100 مليون دولار في العراق، وفقا لأحمد المحمودي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في الشركة.

والمشاريع التي تنفذها شركة "نصر"، هي طرق وجسور وبنى تحتية في العديد من المدن العراقية مع دراسة مشاريع اخرى بدول الخليج لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى حجم المشروعات.

‏يشار الى أن الشركة تنفذ مشاريع حاليا في العراق والسودان.