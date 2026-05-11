شركة مصرية تبدأ بتنفيذ مشروع نفطي في العراق بكلفة 71 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة "النصر" العامة للمقاولات المصرية الحكومية، بالشراكة مع شركة صينية، المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع "كامب" تابع لشركة نفط الوسط في العراق، بكلفة تبلغ 71 مليون دولار، وذلك بعد وضع حجر الأساس للمشروع.

وذكرت الشركة أن حجم أعمالها المنفذة داخل العراق خلال عام 2025 وصل إلى نحو 123 مليون دولار، شملت مشاريع لإعادة تأهيل وبناء عدد من الجسور في مدينة الموصل، إضافة إلى تنفيذ شبكات طرق وتقاطعات رئيسية ضمن مشاريع البنى التحتية.

ويأتي المشروع الجديد ضمن توسع الشركات المصرية في السوق العراقية، خصوصاً في قطاعات النفط والإعمار والخدمات الهندسية، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية في عدد من المحافظات العراقية.