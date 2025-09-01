شركة أمريكية تؤكد انخفاض استيراد العراق للمنتجات النفطية المكررة

شفق نيوز- بغداد

أكدت شركة ستاندرد بورز جلوبال كوموديتيز الأمريكية، يوم الاثنين، أن العراق استورد كميات من المنتجات المكررة النفطية بأكثر من 56 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2025.

وذكرت الشركة، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "العراق وهو الدولة العضو في أوبك، استورد 56 ألفاً و300 برميل يوميا من المنتجات المكررة النفطية في الربع الثاني من عام 2025، أكثر من نصفها بنزين، وهو بذلك يمثل انخفاضا عن عام 2023 عندما بلغ متوسط الواردات 90 ألف برميل يوميا".

وبحسب الشركة، فإن "العراق صدّر في الفترة نفسها أكثر من 180 ألف برميل يوميا من النفثا معظمها إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما تبلغ صادرات زيت الوقود حوالي 300 ألف برميل يوميا مما يدعم مزاعم المسؤولين العراقيين بأن المصافي البسيطة تحول النفط الخام العراقي الى زيت وقود".

ويمتلك العراق عدداً من المصافي، منها مصفى بيجي والذي تم بناءه في ثمانينات القرن الماضي ومصفى الدورة في بغداد ومصفى البصرة ومصفى كربلاء الذي شيد حديثا، وعدة مصافي صغيرة منها مصفى النجف وكركوك إضافة إلى ثلاث مصافي في كوردستان.